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В Омской области на трассу вышел опасный дикий хищник

Очевидцы сняли бегущего хищника на видео.

Источник: Соцсети

Очевидцы сообщают о появлении на трассе в Омской области опасного дикого хищника — людям показался медведь. Как сообщается в субботу, 17 мая 2025 года, в паблике «Инцидент Омск» соцсети «ВКонтакте», его сняли на видео в Большеуковском районе.

Как видно в приложенном к посту ролике, косолапый быстро бежал вдоль дороги, по которой ехал автомобиль, но не сворачивал в лес. На улице на момент съемки еще не рассвело.

При этом на записи также можно заметить, что кювет у дороги значительно залит водой, можно предположить, что это стало одной из причин появления хищника на дороге.

Добавим, медведь является весьма опасным и сильным хищником. Встреча с ним опасна для человека.