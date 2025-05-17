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«С помощью молотка и обезболивающего ломали себе пальцы рук и ног». Семь могилевчан пошли под суд из-за мошенничества с 236 страховками от несчастных случаев

Суд Могилева осудил семь человек из-за мошенничества со страховками.

Источник: Комсомольская правда

Суд Ленинского района Могилева вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве в сфере добровольного страхования.

На скамье подсудимых были семь жителей Могилева, которые с 2021 по 2024 годы, действуя согласованно, группой лиц, заключили более 200 договоров страхования от несчастных случаев, после чего преднамеренно наносили себе телесные повреждения, имитируя эти самые несчастные случаи — переломы пальцев рук и ног, ушибы поясничного отдела позвоночника, кровоподтеки, ссадины. Повреждения наносили как сами, так и с помощью других членов преступной группы, использовали молотки и обезболивающие препараты.

Так, один из обвиняемых заключил 100 договоров со страховыми фирмами, двое других — по 68 договоров каждый. Координировал эту аферу еще один обвиняемый, который подбирал участников и обеспечивал их деньгами для оплаты страховых взносов.

Сумма ущерба, причиненного страховым компаниям, превысила 420 тысяч рублей.

Пятеро обвиняемых свою вину признали, двое — нет.

Наиболее строгое наказание, по информации Могилевского областного суда по этому делу, — 10 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях строго режима, со штрафом в размере 700 базовых величин (29 400 рублей).

Самое мягкое наказание — 2 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

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