«С помощью молотка и обезболивающего ломали себе пальцы рук и ног». Семь могилевчан пошли под суд из-за мошенничества с 236 страховками от несчастных случаев

На скамье подсудимых были семь жителей Могилева, которые с 2021 по 2024 годы, действуя согласованно, группой лиц, заключили более 200 договоров страхования от несчастных случаев, после чего преднамеренно наносили себе телесные повреждения, имитируя эти самые несчастные случаи — переломы пальцев рук и ног, ушибы поясничного отдела позвоночника, кровоподтеки, ссадины. Повреждения наносили как сами, так и с помощью других членов преступной группы, использовали молотки и обезболивающие препараты.