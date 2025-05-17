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Международный спортивный форум может пройти в Омске

Организовать масштабное событие в Омской области хотят в 2028 году.

Источник: Freepik

Вопрос проведения в Омске Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» обсудили в правительстве Омской области с министром спорта России. Михаил Дегтярёв находится в нашем городе с рабочим визитом. Губернатор Виталий Хоценко во время встречи с министром отметил, что Омск будет инициировать проведение форума в регионе в 2028 году и рассчитывает на поддержку федерального Минспорта в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что Михаил Дегтярёв осмотрел аварийное здание СКК им. Блинова, где в скором времени начнётся капитальный ремонт, и посетил юбилейные торжества в честь 75-летия СибГУФКа.

Обсудили с министром и перспективу выделения федеральных средств в следующем году на создание в Омске модульного зала для единоборств, сообщила пресс-служба областного правительства.