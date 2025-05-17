Предприятия Башкирии проходят обучение в рамках проекта «Производительность труда»

Эта программа обучения представляет собой сочетание теории и практики. На площадке, имитирующей реальные производственные условия — от логистики до офисных задач, сотрудники смогли не только изучить основы бережливого производства, но и сразу применить полученные знания на практике. Такой подход помогает не только лучше усвоить материал, но и подготовиться к внедрению новых технологий на своих предприятиях.