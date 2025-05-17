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Предприятия Башкирии проходят обучение в рамках проекта «Производительность труда»

В Башкирии предприятия обучают более эффективной работе.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники предприятий по производству кирпича, входящих в группу компаний «КирпичХолдинг», сделали значительный шаг к повышению эффективности своей работы. Работники «СтройХолдинга» и «СтройАльянса» прошли обучение на учебной площадке «Фабрика производственных процессов».

Эта программа обучения представляет собой сочетание теории и практики. На площадке, имитирующей реальные производственные условия — от логистики до офисных задач, сотрудники смогли не только изучить основы бережливого производства, но и сразу применить полученные знания на практике. Такой подход помогает не только лучше усвоить материал, но и подготовиться к внедрению новых технологий на своих предприятиях.

— Думаю, после прохождения «Фабрики процессов» мы сделаем необходимые выводы. Уверен, это поможет оптимизировать наши внутренние операции, — рассказал представитель ООО СЗ «СтройХолдинг» Филюс Габдрахманов.

Уже к 2025 году «КирпичХолдинг» рассчитывает значительно сократить издержки благодаря внедрению бережливых технологий. По данным статистики, компании-участники аналогичных проектов в 2023—2024 годах смогли сократить время согласования документов на 20−30% и увеличить производительность труда на 10−15%.

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