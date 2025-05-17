Почему Путин не поехал в Стамбул на встречу с Зеленским? Военный эксперт назвал причины

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА российский военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец поделился предположениями о том, почему президент России Владимир Путин не поехал в Стамбул на встречу с Владимиром Зеленским.
Говоря об инициативе России провести прямые переговоры с Украиной, Виктор Баранец назвал это четким сигналом Киеву со стороны Москвы. Речь идет о том, что нужно садиться за стол переговоров и «глаза в глаза договариваться о правилах игры». Таким образом, отметил эксперт, президент России Владимир Путин предлагает Киеву мир.
«Сейчас вот этот, извините за выражение, организационный бардак, который мы наблюдаем… Я за всю свою жизнь ни разу не видел такой организации переговоров, причем на высшем уровне, — подчеркнул Виктор Баранец. — Естественно, в России, Украине и в мире частенько задаются вопросом, почему Путин не поехал в Стамбул. На это есть несколько причин».
По мнению военного обозревателя, одной из причин стал запрет Владимира Зеленского проводить переговоры с российским лидером. Кроме того, напомнил он, Кремль не единожды заявлял о том, что легитимность главы киевского режима находится под вопросом.
«Отсюда вопрос: а стоит ли Путину официально ехать на прямые переговоры с Зеленским, если Путин не согласен с его статусом?» — задал риторический вопрос Виктор Баранец. -0-