Почему Путин не поехал в Стамбул на встречу с Зеленским? Военный эксперт назвал причины

«Сейчас вот этот, извините за выражение, организационный бардак, который мы наблюдаем… Я за всю свою жизнь ни разу не видел такой организации переговоров, причем на высшем уровне, — подчеркнул Виктор Баранец. — Естественно, в России, Украине и в мире частенько задаются вопросом, почему Путин не поехал в Стамбул. На это есть несколько причин».