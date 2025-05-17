Лучших стрелков из штатного оружия определили в Вооруженных Силах Беларуси

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде прошел 28-й чемпионат Вооруженных Сил по стрельбе из штатного оружия. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
В чемпионате приняли участие восемь команд, которые представляли ВВС и войска ПВО, Силы специальных операций, Военную академию Беларуси, Северо-западное и Западное оперативные командования, 72-й гвардейский Объединенный учебный центр, воинские части центрального подчинения, военные факультеты. Упражнения выполнялись из пистолета Макарова и автомата Калашникова.
В командном зачете первое место заняла команда воинских частей центрального подчинения. Серебро завоевала команда Сил специальных операций, бронзу — команда Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. -0-