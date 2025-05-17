Лучших стрелков из штатного оружия определили в Вооруженных Силах Беларуси

В чемпионате приняли участие восемь команд, которые представляли ВВС и войска ПВО, Силы специальных операций, Военную академию Беларуси, Северо-западное и Западное оперативные командования, 72-й гвардейский Объединенный учебный центр, воинские части центрального подчинения, военные факультеты. Упражнения выполнялись из пистолета Макарова и автомата Калашникова.