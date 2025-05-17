Схему движения транспорта изменят в Самаре на ул. Георгия Димитрова с 18 мая

№ 6 пройдет по: проспекту Кирова, Московскому шоссе, Георгия Димитрова и Молодежной;№ 21: по Стара-Загоре, проспекту Кирова, Московскому шоссе, Георгия Димитрова и Молодежной;№ 51: по проспекту Кирова и Московскому шоссе;№ 61, 70 и 89: по Стара-Загоре, проспекту Кирова, Московскому шоссе и Георгия Димитрова;№ 226: от остановки «Стара-Загора» на проспекте Кирова, затем прямо нему до Московского шоссе с поворотом направо на дублер и выездом (после остановки «Площадь авиаконструктора Ильюшина») на проезжую часть Московского шоссе. Оттуда — до Георгия Димитрова с выходом на левую сторону дороги улицы.