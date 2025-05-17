Схему движения транспорта изменят в Самаре на ул. Георгия Димитрова с 18 мая

Такое решение связано с работами на местной теплотрассе, объяснили в горадминистрации.
Инженерные коммуникации будут приводить в порядок вдоль Московского шоссе около пересечения с улицей Георгия Димитрова. Между теплокамерами № 18 и 23 обновят трубы диаметром 700 миллиметров, уточнили в мэрии.
Затронут проезжую часть. Из-за работ с 6:00 18 мая до 23:59 28-го перекроют участок от 24-этажки на Московском шоссе, 199 до кирпичного здания на Георгия Димитрова, 69к. Также скорректируют работу автобусных маршрутов:
№ 6 пройдет по: проспекту Кирова, Московскому шоссе, Георгия Димитрова и Молодежной;№ 21: по Стара-Загоре, проспекту Кирова, Московскому шоссе, Георгия Димитрова и Молодежной;№ 51: по проспекту Кирова и Московскому шоссе;№ 61, 70 и 89: по Стара-Загоре, проспекту Кирова, Московскому шоссе и Георгия Димитрова;№ 226: от остановки «Стара-Загора» на проспекте Кирова, затем прямо нему до Московского шоссе с поворотом направо на дублер и выездом (после остановки «Площадь авиаконструктора Ильюшина») на проезжую часть Московского шоссе. Оттуда — до Георгия Димитрова с выходом на левую сторону дороги улицы.
Не изменится работа 37-го автобуса. Принимать и высаживать пассажиров дачных № 132, 145, 150, 153, 154, 171, 180, 181 и 197 будут на остановке «Улица Георгия Димитрова». После проследуют на кольцевую развязку — Московское шоссе/проспект Кирова.
А в Кинельском районе губернии хотели перекрыть дороги из-за велосипедистов.
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