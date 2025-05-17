Местами дожди и грозы. Какой будет погода в Беларуси 18 мая

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завтра в Беларуси местами ожидаются дожди и грозы. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории страны ожидаются дожди. Днем местами по республике, а по северо-востоку во многих районах прогнозируются дожди. Ночью местами по северо-восточной части страны, а днем в отдельных районах Витебской области прогнозируются сильные дожди. Днем местами возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем — западный умеренный, местами порывистый.
Температура воздуха минимальная ночью от плюс 1 градуса по западу до плюс 11 градусов по востоку, местами по Брестской и Гродненской областям заморозки от 0 до минус 2 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит от 11 до 17 градусов тепла. -0-
Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь.