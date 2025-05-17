Местами дожди и грозы. Какой будет погода в Беларуси 18 мая

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории страны ожидаются дожди. Днем местами по республике, а по северо-востоку во многих районах прогнозируются дожди. Ночью местами по северо-восточной части страны, а днем в отдельных районах Витебской области прогнозируются сильные дожди. Днем местами возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем — западный умеренный, местами порывистый.