Минспорта: в Минске 7 июня откроется Национальный футбольный стадион

Открытие Национального футбольного стадиона в Минске запланировано на 7 июня, сообщил в интервью БелТА замминистра спорта и туризма Александр Барауля.
По его словам, этот футбольный стадион построен с помощью китайских специалистов, вмещает 33 тысячи зрителей, отвечает всем международным стандартам и готов принимать встречи самого высокого уровня.
Стадион построен в районе площади Ванеева, примыкает к парку 50-летия Октября и стадиону «Трактор».
Ранее Министерство спорта и туризма анонсировало, что Национальный футбольный стадион откроют в конце 2024 года (подробнее об этом здесь). Потом озвучивалась другая дата — 9 мая 2025 (здесь подробности).
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