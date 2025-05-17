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Минспорта: в Минске 7 июня откроется Национальный футбольный стадион

Минспорта назвало новую дату открытия Национального футбольного стадиона — 7 июня.

Источник: Комсомольская правда

Открытие Национального футбольного стадиона в Минске запланировано на 7 июня, сообщил в интервью БелТА замминистра спорта и туризма Александр Барауля.

По его словам, этот футбольный стадион построен с помощью китайских специалистов, вмещает 33 тысячи зрителей, отвечает всем международным стандартам и готов принимать встречи самого высокого уровня.

Стадион построен в районе площади Ванеева, примыкает к парку 50-летия Октября и стадиону «Трактор».

Ранее Министерство спорта и туризма анонсировало, что Национальный футбольный стадион откроют в конце 2024 года (подробнее об этом здесь). Потом озвучивалась другая дата — 9 мая 2025 (здесь подробности).

Мы писали о драмах жизни и удары судьбы белорусской олимпийской чемпионки по гимнастке Ольги Корбут, которая 16 мая отпраздновала 70-летие: «Я счастлива, и не портите мне настроение!» — здесь подробнее.

А вот программа Ночи музеев 2025 в Минске и по всей Беларуси (подробнее здесь).