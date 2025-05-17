В Омской области выросли цены на продукты, стройматериалы и транспорт

Больше всего подорожали продовольственные товары — в среднем на 0,8%. Особенно выросли цены на овощи: морковь, лук, капусту, свёклу, картофель, лимоны и яблоки — подорожание составило от 1,2% до 28,8%. Больше всего подорожала морковь.