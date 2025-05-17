В Омской области выросли цены на продукты, стройматериалы и транспорт

В апреле 2025 года на потребительском рынке Омской области зафиксировали рост цен на 0,2% по сравнению с мартом. Об этом сообщает Омскстат.
Больше всего подорожали продовольственные товары — в среднем на 0,8%. Особенно выросли цены на овощи: морковь, лук, капусту, свёклу, картофель, лимоны и яблоки — подорожание составило от 1,2% до 28,8%. Больше всего подорожала морковь.
Также увеличились цены на сыры и брынзу (+6,9%), рыбопродукты (+0,2−6,7%), консервы, чай, кофе, какао, муку и мясные изделия. В то же время подешевели апельсины, томаты, огурцы, яйца, зелень, пшено и некоторые виды мяса — снижение цен составило от 1,6% до 9,6%.
На непродовольственные товары цены снизились на 0,6%. Дешевле стали товары для садоводов, газовое топливо, ювелирные изделия, косметика и техника. Однако подорожали строительные материалы (до +8,8%), роботы-пылесосы (+7,1%) и перевязочные материалы (+2,4%). Наблюдается стабильный рост цен на бензин и дизель.
В сфере услуг отмечен рост цен на 0,2%. Существенно увеличилась стоимость междугороднего автобусного проезда (+26,9%), билетов в купейные вагоны (+9,7−10,7%), медицинских и экскурсионных услуг, а также городской телефонной связи. При этом стали дешевле полисы КАСКО (-10%), кредиты (-4,9%) и отдых за границей (-4,1%).
Ранее Омскстат опубликовал данные о ценах на моторное топливо в регионе за апрель 2025 года. Согласно статистике, бензин и дизель продолжили расти в цене, тогда как газовое топливо стало дешевле.