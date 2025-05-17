Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Суворова

«Учитывая значительный вклад легендарного полководца А. В. Суворова в укрепление могущества Российского государства и в связи с исполняющимся 300-летием со дня его рождения, постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2030 году 300-летия со дня рождения А. В. Суворова», — говорится в документе.