Юрий Слюсарь поздравил жителей Ростовской области с Днем реки Дон

«Дон называли “батюшкой”, а прощание на его берегах считалось залогом успешной ратной службы. Как и в те времена, так и сегодня он является одной из главных судовых артерий России, обеспечивает плодородие наших земель, а речные красоты неизменно привлекают множество гостей», — написал он.