Юрий Слюсарь поздравил жителей Ростовской области с Днем реки Дон

Врио губернатора отметил, что Дон испокон веков был символом свободной жизни для казаков.
«Дон называли “батюшкой”, а прощание на его берегах считалось залогом успешной ратной службы. Как и в те времена, так и сегодня он является одной из главных судовых артерий России, обеспечивает плодородие наших земель, а речные красоты неизменно привлекают множество гостей», — написал он.
Также Слюсарь призвал дончан вместе заботиться о главной реке региона.
«Всех жителей области поздравляю с этим замечательным праздником! Давайте вместе заботиться о нашем “батюшке”, чтобы его величественные воды продолжали течь сквозь века и поколения», — добавил глава региона.