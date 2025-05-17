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Юрий Слюсарь поздравил жителей Ростовской области с Днем реки Дон

Ростовская область, 17 мая 2025. DON24.RU. Глава региона Юрий Слюсарь поздравил жителей Ростовской области с Днем реки Дон. Поздравления он оставил в своем телеграм-канале. По недавно сложившейся традиции этот праздник отмечается каждую третью субботу мая.

Источник: Don24.ru

Врио губернатора отметил, что Дон испокон веков был символом свободной жизни для казаков.

«Дон называли “батюшкой”, а прощание на его берегах считалось залогом успешной ратной службы. Как и в те времена, так и сегодня он является одной из главных судовых артерий России, обеспечивает плодородие наших земель, а речные красоты неизменно привлекают множество гостей», — написал он.

Также Слюсарь призвал дончан вместе заботиться о главной реке региона.

«Всех жителей области поздравляю с этим замечательным праздником! Давайте вместе заботиться о нашем “батюшке”, чтобы его величественные воды продолжали течь сквозь века и поколения», — добавил глава региона.