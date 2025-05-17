«Сделаем поселок чистым сами!» В Минской области проходит депутатский субботник

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минской области проходит депутатский субботник. В центре внимания и благоустройства — городские поселки и агрогородки центрального региона, передает корреспондент БЕЛТА.
Под девизом «Сделаем поселок чистым сами!» депутатский корпус Минской области при участии членов Совета Республики, депутатов Палаты представителей, Молодежного парламента области, работников жилищно-коммунальных и дорожных служб, лесхозов, учреждений социальной сферы и промышленных предприятий, представителей местных исполнительных органов власти благоустраивают территории городских поселков и агрогородков.
Инициативу депутатов поддержал и председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко. Он вместе с участниками трудовой акции высадил молодые дубы в центральном сквере Руденска Пуховичского района. Место это было выбрано не случайно: в 2022 году в парке в рамках гражданской инициативы была установлена детская спортивная игровая площадка, сейчас завершено ее озеленение.
«Я благодарен депутатам всех уровней Минской области за инициативу проведения субботника. В Год благоустройства у каждого есть возможность внести вклад в наведение порядка, делая свой двор, улицу, населенный пункт, а значит, и всю Беларусь лучше и краше», — отметил Алексей Кушнаренко, подчеркнув, что высаженные в Руденске деревья будут радовать людей долгие годы.
В агрогородке Озеро Узденского района субботник возглавила председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая. «В ходе субботника мы уделяем внимание ямочному ремонту, грейдированию, укреплению обочин, проводим санитарную очистку придорожных полос. Также активно работаем с жителями, просим обратить внимание на придомовые территории, ограждения, заборы. Благодарю каждого, кто присоединился сегодня к благоустройству. Только вместе мы можем сделать нашу жизнь лучше и комфортнее», — отметила она.
Депутатский субботник проходит во всех районах Минской области. Так, в Копыльском районе благоустраивают аг. Старица, Дзержинском — поселок Энергетиков, Минском — г. п. Мачилищи, Слуцком — аг. Вежи. А в городе Жодино депутаты и те, кто решил к ним присоединиться, благоустраивают сквер в районе улицы Дмитрия Сырокваша. -0-