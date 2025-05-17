«Сделаем поселок чистым сами!» В Минской области проходит депутатский субботник

«Я благодарен депутатам всех уровней Минской области за инициативу проведения субботника. В Год благоустройства у каждого есть возможность внести вклад в наведение порядка, делая свой двор, улицу, населенный пункт, а значит, и всю Беларусь лучше и краше», — отметил Алексей Кушнаренко, подчеркнув, что высаженные в Руденске деревья будут радовать людей долгие годы.