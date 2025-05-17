Певец Ваня Дмитриенко из Красноярска открывает ресторан в историческом месте в Москве

Пространство, на котором по соседству с другими заведениями, расположится бар красноярского певца — около тысячи квадратных метров. Под одной крышей соединятся сразу несколько концепций: бар с авторской кухней, кинозал, коворкинг для креативных и образовательных мастер-классов и вип-зал с уникальными коктейлями и блюдами.