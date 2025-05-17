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Певец Ваня Дмитриенко из Красноярска открывает ресторан в историческом месте в Москве

Популярный 19-летний певец из Красноярска Ваня Дмитриенко решил сделать шаг в мир гастрономии и открывает свой ресторан в Москве.

Популярный 19-летний певец из Красноярска Ваня Дмитриенко решил сделать шаг в мир гастрономии и открывает свой ресторан в Москве. Современный гастрокластер певца из Сибири расположится в исторической усадьбе на Китай-городе.

Заведение займет пространство, на котором ранее располагались китайская чайная и офисы, в четырехэтажной усадьбе с богатым историческим наследием, где можно будет увидеть старинную печь и камин XVIII века.

Пространство, на котором по соседству с другими заведениями, расположится бар красноярского певца — около тысячи квадратных метров. Под одной крышей соединятся сразу несколько концепций: бар с авторской кухней, кинозал, коворкинг для креативных и образовательных мастер-классов и вип-зал с уникальными коктейлями и блюдами.

Для звездных гостей предусмотрен отдельный VIP-зал. Имя партнера Вани по этому проекту пока остается в тайне, однако команда уверяет, что оно никого не удивит.

Напомним, ранее сообщалось, что Ваня Дмитриенко исполнил кавер на «Замерзает наша любовь» на шоу «Конфетка».