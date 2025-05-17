Самолет S7 экстренно сел в Новосибирске

В Новосибирске начали проверку ситуации с вынужденной посадкой самолета авиакомпании «Сибирь», сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Известно, что сегодня, около 10 утра, самолет Airbus A320, выполнявший рейс из Горно-Алтайска в Москву (Домодедово), по технической причине совершил внеплановую остановку в аэропорту Толмачёво.
На борту находилось более 150 пассажиров. Сейчас этот самолет временно не используется, для продолжения рейса выделили другой.
Ранее мы писали о том, что более 700 человек не могут вылететь в Новосибирске из-за задержек рейсов.
Алина Лашко.