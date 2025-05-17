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Самолет S7 экстренно сел в Новосибирске

На борту находилось более 150 пассажиров. Сейчас этот самолет временно не используется, для продолжения рейса выделили другой.

Источник: НДН.ИНФО

В Новосибирске начали проверку ситуации с вынужденной посадкой самолета авиакомпании «Сибирь», сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Известно, что сегодня, около 10 утра, самолет Airbus A320, выполнявший рейс из Горно-Алтайска в Москву (Домодедово), по технической причине совершил внеплановую остановку в аэропорту Толмачёво.

На борту находилось более 150 пассажиров. Сейчас этот самолет временно не используется, для продолжения рейса выделили другой.

Алина Лашко.