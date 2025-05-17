Брестская крепость и Мамаев курган номинированы на включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже состоялась торжественная презентация совместной белорусско-российской номинации «Мемориалы героям Великой Отечественной войны: Брестская крепость и Мамаев курган» на включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, организованное Постоянным представительством Беларуси при ЮНЕСКО и Постоянным представительством России при ЮНЕСКО. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
Мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, собрало широкую аудиторию: представителей дипломатического корпуса, сотрудников ЮНЕСКО, историков, деятелей культуры, членов диаспоры.
В своем выступлении временный поверенный в делах Беларуси во Франции Кирилл Грушевский подчеркнул, что пережитый белорусским народом геноцид и огромные человеческие потери делают Брестскую крепость не только национальным символом мужества и стойкости, но и важным элементом всемирной памяти.
Директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», член Совета Республики Александр Коркотадзе рассказал об уникальной историко-культурной значимости крепости, поделился информацией о проводимой в Беларуси государственной политике по ее сохранению, восстановлению и популяризации.
В зачитанном на мероприятии обращении министра культуры Беларуси Руслана Чернецкого подчеркнуто, что в Беларуси насчитывается около 40 тыс. мест памяти о войне, а Брестская крепость занимает в этом ряду особое место как международный символ сопротивления и самоотверженности. -0-