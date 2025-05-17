Брестская крепость и Мамаев курган номинированы на включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

В зачитанном на мероприятии обращении министра культуры Беларуси Руслана Чернецкого подчеркнуто, что в Беларуси насчитывается около 40 тыс. мест памяти о войне, а Брестская крепость занимает в этом ряду особое место как международный символ сопротивления и самоотверженности. -0-