20 килограммов за месяц: как работает яичная диета, ее плюсы и минусы

— Нервная система будет страдать на яичной диете, появится усталость и раздражительность. Бессмысленно так себя мучить, чтобы сбросить несколько лишних килограммов. Но яичная диета обещает похудение даже чуть ли не на 20 килограммов за месяц, но это может стать триггером, чтобы скрытые заболевания перешли в острую форму. Если человек и похудеет на яичной диете, то такое быстрое снижение веса станет огромным стрессом для организма. В итоге он также быстро наберет эти килограммы обратно. Все эти адские муки в ограничениях питания будут бессмысленными. Здоровье у человека одно, и нельзя его использовать так бездумно ради похудения, — уверена собеседница «ВМ».