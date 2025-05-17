Свыше 10% иностранных студентов не справляются с программой НГУ

Несмотря на активное развитие международного сотрудничества, включая новые совместные программы с Чунцинским университетом и планы по открытию подготовительного отделения в Египте, в НГУ подчеркивают, что не готовы снижать качество образования ради увеличения числа иностранных студентов, а предельная планка количества учащихся в университете составляет 10 тысяч человек, даже с учетом строительства новых учебных корпусов и общежитий.