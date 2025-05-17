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Власти Новосибирска не стали отменять концерты «Ленинграда»

Активисты обратились к губернатору Новосибирской области с призывом запретить выступление музыкантов, но их пожелание не учли.

Новосибирское Министерство физической культуры и спорта объявило, что концерты группы «Ленинград» в Новосибирске состоятся, несмотря на призывы к их отмене.

Ранее общественные деятели направили обращения к губернатору Новосибирской области, руководителям региональных министерств спорта и культуры, мэру Новосибирска и директору «Сибирь-Арены» с требованием запретить выступления коллектива, ссылаясь на использование ненормативной лексики и «деструктивное поведение».

В городской администрации уточнили, что данное обращение было передано в Министерство спорта Новосибирской области, поскольку именно оно является учредителем «Сибирь-Арены».

В министерстве, в свою очередь, подтвердили, что со стороны учреждения были приняты меры, предусмотренные контрактом, для предотвращения использования нецензурных выражений во время концерта.

«Ответственность за неукоснительное соблюдение требований российского законодательства в полной мере лежит на организаторе мероприятия», — подчеркнули в Министерстве спорта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Новосибирске поступили требования об отмене концертов группы «Ленинград».