Власти Новосибирска не стали отменять концерты «Ленинграда»

Новосибирское Министерство физической культуры и спорта объявило, что концерты группы «Ленинград» в Новосибирске состоятся, несмотря на призывы к их отмене.
Ранее общественные деятели направили обращения к губернатору Новосибирской области, руководителям региональных министерств спорта и культуры, мэру Новосибирска и директору «Сибирь-Арены» с требованием запретить выступления коллектива, ссылаясь на использование ненормативной лексики и «деструктивное поведение».
В городской администрации уточнили, что данное обращение было передано в Министерство спорта Новосибирской области, поскольку именно оно является учредителем «Сибирь-Арены».
В министерстве, в свою очередь, подтвердили, что со стороны учреждения были приняты меры, предусмотренные контрактом, для предотвращения использования нецензурных выражений во время концерта.
«Ответственность за неукоснительное соблюдение требований российского законодательства в полной мере лежит на организаторе мероприятия», — подчеркнули в Министерстве спорта.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Новосибирске поступили требования об отмене концертов группы «Ленинград».