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Исполнитель роли Владимира Мулявина в сериале «За полчаса до весны» российский актер Глеб Калюжный идет служить в армию 27 мая

Исполнитель роли Мулявина Глеб Калюжный идет служить в армию 27 мая.

Источник: Комсомольская правда

26-летний популярный российский актер Глеб Калюжный, который, в том числе, сыграл роль Владимира Мулявина в сериале «За полчаса до весны», пойдет на срочную службу в армию 27 мая, сообщает агентство РИА-Новости со ссылкой на агента артиста Григория Сухова.

Сухов сказал, что актер пока не знает, в какие войска его отправят.

Российский актер и музыкант Глеб Калюжный снялся в трех десятках фильмов и сериалов. К выходу в октябре 2025 готовится фильм «Первый на Олимпе», в котором Калюжный сыграл главную роль первого олимпийского чемпиона по гребле Юрия Тюкалова, пережившего во время войны блокаду в Ленинграде. После завершения спортивной карьеры Юрий Тюкалов работал художником-оформителем и параллельно тренировал спортсменов (здесь об этом подробнее).

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26-летний Глеб Калюжный, который сыграл Владимира Мулявина в сериале «За полчаса до весны», в конце мая 2025 пойдет служить в армию.