Исполнитель роли Владимира Мулявина в сериале «За полчаса до весны» российский актер Глеб Калюжный идет служить в армию 27 мая

Российский актер и музыкант Глеб Калюжный снялся в трех десятках фильмов и сериалов. К выходу в октябре 2025 готовится фильм «Первый на Олимпе», в котором Калюжный сыграл главную роль первого олимпийского чемпиона по гребле Юрия Тюкалова, пережившего во время войны блокаду в Ленинграде. После завершения спортивной карьеры Юрий Тюкалов работал художником-оформителем и параллельно тренировал спортсменов (здесь об этом подробнее).