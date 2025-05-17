В Башкирии прогнозируется теплый выходной

18 мая погода в Башкирии будет с переменной облачностью и без осадков. По данным Башгидромета, ветер ожидается северо-западный и западный со скоростью 2−7 м/с.
Ночью температура воздуха опустится до +3,+8 градусов, а в некоторых районах возможны заморозки до −2 градусов. Днем потеплеет до +17,+22 градусов.
В столице республики, Уфе, также ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Ночью температура прогнозируется +12 градусов, а днем поднимется до +20,+22° градусов.
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