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В Екатеринбурге появится переулок Нежный и улица Холмистая

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердили названия новых улиц в Чкаловском районе, сообщили в администрации города.

Источник: Коммерсантъ

Так, в жилом комплексе «Экодолье» появится переулок Нежный. Название выбрали жители района через опрос. Переулок выходит на улицу Мечтателей и будет располагаться рядом с переулком Миндальным.

Также в районе промышленного узла Ново-Свердловской нефтебазы появятся улицы Каменная горка и Холмистая, названия которых отражают холмистый рельеф местности, объяснили в мэрии.

Напомним, в апреле этого года в Верх-Исетском районе уральской столицы перспективной улице присвоили имя детского писателя и почетного гражданина города Владислава Крапивина.