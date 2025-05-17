В Екатеринбурге появится переулок Нежный и улица Холмистая

Так, в жилом комплексе «Экодолье» появится переулок Нежный. Название выбрали жители района через опрос. Переулок выходит на улицу Мечтателей и будет располагаться рядом с переулком Миндальным.
Также в районе промышленного узла Ново-Свердловской нефтебазы появятся улицы Каменная горка и Холмистая, названия которых отражают холмистый рельеф местности, объяснили в мэрии.
Напомним, в апреле этого года в Верх-Исетском районе уральской столицы перспективной улице присвоили имя детского писателя и почетного гражданина города Владислава Крапивина.