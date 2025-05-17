Молодое пополнение пограничников и военнослужащих внутренних войск приняли присягу в Брестской крепости

Вместе с военнослужащими внутренних войск сегодня приняли присягу более 300 новобранцев Брестской пограничной группы. Пинчанин Глеб Козарев считает, что ему выпала большая честь служить в рядах пограничников. «Адаптировался сразу. Наверное, за несколько дней. Конечно, поначалу было немного непривычно, потому что новый коллектив, но мы быстро сплотились. С некоторыми начали общаться еще на призывном пункте. Стали как одна большая семья, каждый поддерживает другого. Если что-то не получается, стараемся помочь, — заметил новобранец. — Для каждого солдата честь — принимать присягу в Брестской крепости. Здесь писалась история нашего Отечества. Это место пропитано кровью, здесь белорусский народ проявил мужество и самоотверженность».