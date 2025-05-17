Молодое пополнение пограничников и военнослужащих внутренних войск приняли присягу в Брестской крепости

17 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Новобранцы Брестской пограничной группы и внутренних войск МВД 17 мая в торжественной обстановке приняли присягу в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой», передает корреспондент БЕЛТА.
Молодое пополнение по традиции принимает присягу именно в Брестской крепости. Сегодня на площади Церемониалов слова клятвы на верность Беларуси и ее народу произнесли около 150 военнослужащих четвертой отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД.
Уроженец Иваново Олег Лукьянович признался, что очень хотел пойти в армию, ждал повестку. «Меня тянуло сюда. Нравится служба, распорядок, дисциплина. Это дает возможность многое переосмыслить. Сегодня волнение не только у меня, все ребята волнуются. Для меня присяга — большая ответственность. Появилось еще большее желание пойти на контракт после окончания срочной службы», — рассказал молодой человек.
Вместе с военнослужащими внутренних войск сегодня приняли присягу более 300 новобранцев Брестской пограничной группы. Пинчанин Глеб Козарев считает, что ему выпала большая честь служить в рядах пограничников. «Адаптировался сразу. Наверное, за несколько дней. Конечно, поначалу было немного непривычно, потому что новый коллектив, но мы быстро сплотились. С некоторыми начали общаться еще на призывном пункте. Стали как одна большая семья, каждый поддерживает другого. Если что-то не получается, стараемся помочь, — заметил новобранец. — Для каждого солдата честь — принимать присягу в Брестской крепости. Здесь писалась история нашего Отечества. Это место пропитано кровью, здесь белорусский народ проявил мужество и самоотверженность».
По словам гомельчанина Кирилла Потапова, он гордится тем, что стал пограничником. «Уже немного проникся воинским духом, дисциплиной, всеми вещами, которых некоторым молодым людям в наше время не хватает на гражданке. Проходим строевую подготовку, на полигон ездили, стреляли из оружия. Думаю, быстро адаптировался. Я был в спортивном классе, занимался водным поло. Что такое дисциплина, мне знакомо», — поделился молодой человек.
В такой важный и торжественный момент новобранцев пришли поддержать их родные и близкие, командиры, представители местных органов власти. «Дав клятву на верность Родине, каждый из стоящих в строю солдат пообещал мужественно и самоотверженно защищать суверенитет и независимость Беларуси. В истории государства множество примеров героических подвигов наших предков, которые с честью и до конца были верны военной присяге и народу. Проходят годы, сменяются поколения, но лишь одно остается неизменным — наша преданность Родине, готовность оградить ее от любых посягательств», — подчеркнул заместитель председателя Государственного пограничного комитета Максим Бутранец.
Вдвойне ответственным этот день выдался для пограничника-новобранца Дениса Поливко. Молодой человек после принятия присяги сделал предложение руки и сердца своей девушке Елизавете, на которое она ответила согласием. Момент получился ярким и трогательным. С реализацией идеи парню помогли в Брестской погрангруппе. Молодых людей поздравили аплодисментами под аккомпанемент оркестра. -0-
Фото Виолетты Южаковой.