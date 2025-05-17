Школе № 340 в Невском районе присвоили имя Ольги Берггольц

В прошлом году я встречался с учениками этой школы, и они предложили назвать её в честь Ольги Берггольц. Мы эту идею поддержали. Теперь, в юбилейный год со дня рождения поэтессы, школа официально получила её имя — имя, хорошо известное всем петербуржцам.