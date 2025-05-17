Врачебные амбулатории оборудуют в Куйтунском районе по требованию прокуратуры

— Ранее проведенная проверка показала, что две врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерский пункт на территории муниципального образования в Куйтунском районе не имели достаточного количества единиц оснащения, предусмотренных стандартом: дефибрилляторы, портативные электрокардиографы, тонометры. Это влияет на доступность и качество медицинской помощи, — говорится в сообщении.