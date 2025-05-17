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Врачебные амбулатории оборудуют в Куйтунском районе по требованию прокуратуры

ФАП и две амбулатории оснастят оборудованием по решению суда.

Источник: Комсомольская правда

В Куйтунском районе по требованию прокуратуры появятся врачебные амбулатории с необходимым оборудованием. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.

— Ранее проведенная проверка показала, что две врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерский пункт на территории муниципального образования в Куйтунском районе не имели достаточного количества единиц оснащения, предусмотренных стандартом: дефибрилляторы, портативные электрокардиографы, тонометры. Это влияет на доступность и качество медицинской помощи, — говорится в сообщении.

В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление об оснащении необходимым медицинским оборудованием. Суд удовлетворил требования.