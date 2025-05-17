Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве участились случаи мошенничества с записью на прием к врачу

Депздрав Москвы предупредил о случаях мошенничества с записью на прием к врачу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы предупредил жителей и гостей столицы об участившихся случаях мошенничества с записью на прием к врачу.

«Участились случаи мошенничества: вам могут позвонить из поликлиники и предложить записаться на прием к врачу или перенести запись. Затем мошенник попросит вас продиктовать код из SMS или отправить личные данные. Не называйте этот код и не предоставляйте личные данные», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Подчеркивается, что сотрудники медицинских учреждений никогда не запрашивают никаких кодов.