В Москве участились случаи мошенничества с записью на прием к врачу

«Участились случаи мошенничества: вам могут позвонить из поликлиники и предложить записаться на прием к врачу или перенести запись. Затем мошенник попросит вас продиктовать код из SMS или отправить личные данные. Не называйте этот код и не предоставляйте личные данные», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.