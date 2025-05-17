Ограничения на посещение лесов действуют в трех районах Беларуси

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничения на посещение лесов введены в трех районах Беларуси. Это следует из данных интерактивной карты Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.
Из-за третьего класса пожарной опасности ограничения на посещение лесных массивов действуют в Городокском районе Витебской области, а также в Сморгонском и Ошмянском районах Гродненской области. Леса всех остальных районов страны свободны для посещения.
Оперативно отслеживать данные о введении мер ограничительного характера можно на размещенной на официальном сайте Минлесхоза карте запретов и ограничений на посещение лесов. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. Интерактивная карта обновляется в онлайн-режиме, поэтому перед посещением лесных массивов стоит ознакомиться с актуальной ситуацией. -0-