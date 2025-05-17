Призер Олимпиады-92 по метанию копья белоруска Наталья Шиколенко умерла в 60 лет

«Попытка была далекой, я даже подумала, что это бросок как минимум на медаль. Но копье, к моему ужасу, врезалось в ту самую камеру. А ведь до нее было метров 60. Мне дали дополнительную попытку, но повторить такой же бросок я уже не смогла и осталась без медали», — рассказывала Наталья Шиколенко (здесь все подробности).