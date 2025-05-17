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Призер Олимпиады-92 по метанию копья белоруска Наталья Шиколенко умерла в 60 лет

Федерация легкой атлетики сообщила о смерти известной белорусской копьеметательницы Натальи Шиколенко.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская федерация легкой атлетики сообщила, что 15 мая, на 61-ом году жизни, остановилось сердце прославленной белорусской легкоатлетки, чемпионки мира 1995 года и серебряного призера Олимпийских игр 1992 года в метании копья Натальи Шиколенко.

Федерация выразила искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Наталью Ивановну Шиколенко.

«Комсомолка», вспоминая спортивные курьезные моменты с белорусскими спортсменами на крупных международных соревнованиях, писала и о случае, который произошел с Натальей Шиколенко на Олимпиаде в Атланте в 1996 году.

Спортсменка рассказывала, что на церемонии открытия обратила внимание на камеру, которая висела над полем и подумала тогда: «Как бы не попасть в нее».

И вот соревнования, третья решающая попытка в борьбе за выход в финал. Бросок спортсменке удался на славу, она вложила в него все свои силы.

«Попытка была далекой, я даже подумала, что это бросок как минимум на медаль. Но копье, к моему ужасу, врезалось в ту самую камеру. А ведь до нее было метров 60. Мне дали дополнительную попытку, но повторить такой же бросок я уже не смогла и осталась без медали», — рассказывала Наталья Шиколенко (здесь все подробности).

Кстати, олимпийская чемпионка по гимнастике Ольга Корбут 16 мая отпраздновала свое 70-летие: «Я счастлива, и не портите мне настроение!» (здесь подробности).

Мы писали, что, по информации Минспорта, в Минске 7 июня откроется Национальный футбольный стадион (подробнее здесь).

Наталья Шиколенко. Фото: sport5.by.