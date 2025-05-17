В Братске проводят рейды по проверке водительских удостоверений

17 и 23 мая в Братске и районах проходят профилактические мероприятия «Водительское удостоверение». Сотрудники Госавтоинспекции проверят водителей на предмет управления транспортными средствами без прав или после лишения водительского удостоверения. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Братска.
— С начала года на территории Братска и Братского района к ответственности привлечен 331 человек, который управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения, — говорится в сообщении.
Причем 22 из них были несовершеннолетними. Также выявлены и наказаны 47 водителей, которые незаконно садились за руль, несмотря на лишение водительских прав. В Госавтоинспекции напоминают, что управление автомобилем без водительского удостоверения соответствующей категории наказывается штрафом от 5 до 15 тысяч рублей.