Житель Перми осужден за применение насилия к полицейскому

Следствие и суд установили, что 1 октября прошлого года участковый уполномоченный полиции прибыл по сообщению гражданки о неадекватном поведении ее пьяного сына в дом на улице Химградской в Перми. Пока полицейский получал объяснения у заявительницы, его ударил рукой по лицу нетрезвый мужчина.