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Житель Перми осужден за применение насилия к полицейскому

Суд вынес приговор 44-летнему жителю Перми.

Суд вынес приговор 44-летнему жителю Перми. Мужчина признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Следствие и суд установили, что 1 октября прошлого года участковый уполномоченный полиции прибыл по сообщению гражданки о неадекватном поведении ее пьяного сына в дом на улице Химградской в Перми. Пока полицейский получал объяснения у заявительницы, его ударил рукой по лицу нетрезвый мужчина.

Ранее фигурант был неоднократно судим. На время следствия мужчину заключили под стражу.

Суд приговорил виновного к 1 году 8 месяцам в исправительной колонии строгого режима.