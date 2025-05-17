Молодежка самарских «Крыльев» крупно уступила сверстникам из «Локомотива» 16 мая

В начале второй половины, на 53-й, Артем Корнеев сравнял — 1:1. Далее, на 55-й, оформил дубль. На 66-й Эльвин Данилов укрепил лидерство «железнодорожников». Добили гостей Станислав Топинка и Денис Трайгель на 73-й и 84-й.