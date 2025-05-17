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Молодежка самарских «Крыльев» крупно уступила сверстникам из «Локомотива» 16 мая

Волжане забили первыми, но позже пропустили пять мячей подряд — 1:5 (12+). Поражение для них стало вторым подряд.

Волжане забили первыми, но позже пропустили пять мячей подряд — 1:5 (12+). Поражение для них стало вторым подряд.

Команды сошлись в рамках десятого тура Молодежной футбольной лиги в Москве. Самарцы вышли вперед под занавес первого тайма. На 43-й минуте забил Владимир Игнатенко.

В начале второй половины, на 53-й, Артем Корнеев сравнял — 1:1. Далее, на 55-й, оформил дубль. На 66-й Эльвин Данилов укрепил лидерство «железнодорожников». Добили гостей Станислав Топинка и Денис Трайгель на 73-й и 84-й.

Пока молодежка «зелено-бело-синих» идет на 12-й позиции в чемпионате с 11 очками. Следующая игра пройдет 20 июня. Соперник — сосед по таблице «Нижний Новгород». До этого самарцы уступили «Рубину» — 0:2 (12+).

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