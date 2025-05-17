Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Наниматель» обещал полную безопасность. В Минском районе правоохранители задержали закладчика

Оперативники установили, что задержанный накануне забрал крупную партию «товара», расфасовал его, затем часть разложил по тайникам в лесу возле д. Копище. При мужчине и в закладках обнаружено и изъято 300 г мефедрона.

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля задержали в Минском районе 34-летнего жителя Барановичей за незаконный оборот наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Оперативники установили, что задержанный накануне забрал крупную партию «товара», расфасовал его, затем часть разложил по тайникам в лесу возле д. Копище. При мужчине и в закладках обнаружено и изъято 300 г мефедрона.

Житель Барановичей пояснил, что откликнулся на предложение преступного заработка в мессенджере. «Наниматель» обещал полную безопасность и отсутствие уголовной ответственности в случае задержания. Мужчина «проработал» около недели, так и не успев получить свою первую «зарплату».

Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. -0-