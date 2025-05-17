Названы три знака зодиака, в представительниц которых влюбляются все мужчины

Обратной стороной Раков является их мрачное настроение и цепкость, которые могут давить на партнера. Но если мужчина сможет смириться с этой «темной» стороной, у него будет самый преданный и нежный партнер в мире. Важно упомянуть, что в сексе женщины-Раки лучше других угадывают пожелания своего мужчины и получают от этого такое же удовольствие, что делает ночь с ними невероятным удовольствием. Они не выпячивают свою сексуальность на этапе флирта, но когда для этого приходит время, удивляют мужчину.