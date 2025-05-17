Даже третьекурсники регистрируют патенты! Почему разработки БГАТУ интересны и на Западе, и на Востоке

Более 70% студентов дневной формы обучения Белорусского государственного аграрного технического университета (БГАТУ) вовлечены в научные исследования. И, как заверяют в вузе, часами просиживают в лабораториях ребята не от нечего делать: если уж будущие инженеры и идут в науку, то только с амбициями внести вклад в перспективные разработки, которым впоследствии найдут применение на пашне или ферме, в конструкторских бюро и на производстве, в цехах перерабатывающих предприятий. Прилагаемые усилия приносят результат: ежегодно от 20 до 40 изобретений внедряются в реальный сектор, а заказы на проведение исследований идут со всего постсоветского пространства, стран дальней дуги и даже недружественных государств Запада. Что за рейтинг для студентов ввели в БГАТУ? Каким трендам сегодня подчиняются научные исследования для сектора АПК? И благодаря чему молодые ученые совершают открытия, достойные защиты патентом? Ищем ответы в репортаже БЕЛТА.
Учеба начинается в полях в прямом и переносном смыслах.
В прошлом году вуз отпраздновал 70-летие, и за десятилетия подготовки инженерных кадров для самых разных отраслей народного хозяйства здесь пришли к выводу: лучший способ дать знания — продемонстрировать их на практике. Белорусский государственный аграрный технический университет гордится своей практико-ориентированной программой: лекционный материал в расписании студентов занимает максимум 25%, все остальное время ребята посвящают прикладным занятиям. Их учебные и производственные практики более чем в два раза протяженнее, чем у сверстников, получающих образование в других вузах, — они длятся в совокупности за четыре курса 28 недель. Собственно, с полей учеба в БГАТУ и начинается: сентябрь первокурсники проводят в сельхозорганизациях и по истечении месяца решают для себя, ту ли профессию они выбрали.
«Больше целевиков только у медиков». Как в БГАТУ с первого курса прививают любовь к сельскому хозяйству.
«Мы считаем необходимым сразу объяснить вчерашним школьникам, с чем они будут сталкиваться в работе и в чем, собственно, она состоит, чтобы, получив диплом и придя в хозяйство, они не подумали, что ошиблись при поступлении и впустую потратили несколько лет, — объясняет политику вуза ректор БГАТУ Николай Романюк. — Готовим мы многопрофильных инженеров, но параллельно даем возможность ребятам получить и рабочую профессию: квалифицированные специалисты выпускаются с корочками водителей механических транспортных средств категории В, трактористов-машинистов категорий А, В, D, слесарей по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования».
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Обучение организовано на пяти факультетах: агромеханическом, агроэнергетическом, факультете «Технический сервис в АПК», факультете предпринимательства и управления, факультете довузовской подготовки и профессиональной ориентации молодежи. К слову, о профориентации, в БГАТУ она основана на системном подходе. Дело в том, что все области республики закреплены за определенным факультетом вуза, а районы — за кафедрами, так что договориться с аграриями о взятии студентов на поруки преподавателям труда не составляет, они уверены: в фермерских хозяйствах и на мехдворах молодежи и покажут, и объяснят, а при необходимости новую смену и обучат.
Однако может случиться и так: разъясняют более опытным коллегам, что к чему в последних технологиях и как устроено в новомодных механизмах, вчерашние студенты, особенно, если к появлению новшеств они приложили руку. И с каждым годом вероятность подобного стечения обстоятельств возрастает, ведь все больше студентов БГАТУ на личном опыте убеждаются, что наука — это здорово.
Из университетской лаборатории прямиком в промышленные цеха: как вузовская наука помогает развиваться машиностроительным заводам.
Сегодня в БГАТУ функционируют 16 научных школ по шести направлениям, среди них есть место технологиям и техническому обеспечению производства и переработки сельхозпродукции, энергетике и автоматизации, техническому сервису в АПК, вопросам экономики и педагогики. И можно не сомневаться: каждый из векторов вузовской науки выделяется своими достижениями.
Возьмем, допустим, механизацию сельского хозяйства. Студенты БГАТУ в тандеме с преподавателями сконструировали не один почвообрабатывающий и посевной агрегат, улучшенные возможности которых позволяют повысить производительность работ при снижении энергетических затрат техники и повышении качества выполнения технологических операций. Эта помощь оказалась очень кстати для предприятий отечественного сельскохозяйственного машиностроения. Так, технологию импульсного закалочного воздействия жидкости, разработанную, кстати, тоже в стенах университета, лет 20 используют по меньшей мере 17 белорусских предприятий, специализирующихся на выпуске агрегатов для почвообрабатывающих и кормоуборочных машин.
Крайне перспективными ученые БГАТУ считают разработки, связанные с определением остаточного ресурса двигателей сельхозтехники. Тракторы, комбайны, культиваторы и фрезы работают в полях 10 месяцев в году, и, по наблюдениям специалистов, чаще всего причина поломок при пиковых загрузках кроется как раз в двигателях. Учтя это, молодые и более поднаторевшие в решении непростых задачек, заданных промышленниками и аграриями, ученые БГАТУ приступили к разработке технологии диагностирования технического состояния двигателей, базирующейся на виброакустике, тепловых характеристиках и контроле качества моторного масла.
Еще одно архиважное направление для приложения научных усилий — охрана труда. И в данном случае БГАТУ, что называется, играет на своем поле, поскольку является единственным вузом в стране, готовящем специалистов по этому профилю. Среди последних исследований, какие можно ставить в пример, — поиск способа снизить шумовые нагрузки на механизатора в кабинах тракторов и комбайнов или обоснование способа распознавания человека или животного в кукурузном поле, что, как не сомневаются исследователи, позволит свести к нулю вероятность несчастных случаев. Еще одна местная разработка предупреждает оператора крупногабаритной сельхозтехники о приближении к линии электропередач. А рекомендациям по продвижению продукции на внешних рынках, составленным учеными-экономистами БГАТУ, следуют многие отечественные производители.
Словом, перечисление уникальных и полезных для народного хозяйства находок научных специалистов аграрного вуза можно и продолжить. И здесь стоит заметить, что заказы на исследования формируют не только белорусские производители — многие из них поступают из-за рубежа.
«Университет наладил сотрудничество в области науки и образования с более чем сотней ведущих учебных и исследовательских организаций Европы, Азии и стран СНГ. Среди ключевых партнеров — россияне, но мы стараемся себя не ограничивать, — парирует проректор по научной работе БГАТУ Игорь Крук. — У нас в работе постоянно находится ряд международных проектов. В частности, с учеными Узбекистана мы разработали трехкомпонентную смесь на основе гидрогеля для заземляющих устройств, задача которой — защита человека, животных, оборудования от воздействия тока путем снижения воздействия фактора сезонности на сопротивление заземляющих контуров. Смесь прошла испытания и внесена в строительные нормы. Плотными контактами мы связаны с коллегами из научных и образовательных учреждений России, Казахстана и Китая, выполняем также проекты с Монгольским государственным аграрным университетом и Наманганским инженерно-строительным институтом. В прежние годы был запущен ряд совместных инициатив с Францией, Швецией, Германией. И тем не менее даже сейчас ученые из этих государств признают высокое качество наших исследований».
В данном случае уместно напомнить: речь идет о студенческих проектах, да, выполненных под чутким руководством опытных ученых, да, доработанных преподавателями, но все же под авторством молодых исследователей. И, как признаются ребята, после получения диплома о высшем образовании расставаться с наукой они не намерены.
За перспективными в науке студентами преподаватели закрепляются с первого курса.
Регистрацией патентов на собственные изобретения даже третьекурсники в БГАТУ никого не удивят: для вуза это распространенная практика. На базе 16 научно-исследовательских объединений ребятам дают шанс попробовать реализовать свои самые смелые идеи, работая плечом к плечу с именитыми профессорами, заматерелыми докторами наук, и к тому же получить финансовое вознаграждение за свои труды, хотя мотивируют студентов идти в науку, конечно, не деньги. За это готов поручиться начальник научного отдела БГАТУ Евгений Сенчуров, не первый год сопричастный зажжению новых звездочек на ученом небосклоне не только университета — страны.
«В два раза больше практики, чем в иных вузах». Учеба в БГАТУ начинается знакомством с агросектором.
Кто из них сияет ярче, помогает определить специальный рейтинг, составляемый для всех без исключения студентов аграрного вуза. Учитывается при этом множество факторов: от успеваемости и активной гражданской позиции до способностей к научной деятельности. Уточнять, что на вершине своеобразной таблицы мечтает оказаться каждый, излишне, ведь лидерство дает преференции при определении первого места работы молодого специалиста и позволяет претендовать на специальные стипендии, назначаемые самим вузом, администрацией Первомайского района столицы, Мингорисполкомом, фондом Президента по поддержке талантливой молодежи. Так что конкуренция разгорается нешуточная, что, как считают преподаватели, идет на пользу будущим инженерам.
«На данный момент наукой занимаются порядка 150 наших студентов, ребята вносят весомый вклад в том числе в финансируемые научно-исследовательские работы. Но это не значит, что сразу не проявивших большого интереса к науке парней и девушек мы бросаем на произвол судьбы. За всеми преподавателями закрепляются студенты, которых с первого и второго курсов они так или иначе вовлекают в исследования путем написания рефератов и подготовки докладов для участия в конференциях. Нередко это выливается в совместные с действующими кандидатами и даже докторами наук исследования, результаты которых стоит защищать патентами, а за время учебы студент может стать обладателем даже не одного, — объясняет, как организована работа с молодежью, руководитель научного отдела. — Все это не было бы возможным без соответствующей уровню проводимых исследований материально-технической базы вуза: приборы, с которыми работают наши студенты, позволяют достигать качественного результата».
Заглянем, например, в открытую к юбилею БГАТУ фирменную аудиторию Минского тракторного завода. Главной изюминкой класса, оформленного в узнаваемом стиле BELARUS TRACTORS, стал модульный тренажер трактора BELARUS 3522, представляющий собой симулятор, с помощью которого можно пройти курс вождения в условиях города: VR-очки позволяют выполнить 17 разных упражнений по техническому обслуживанию техники, кроме того, предусмотрена возможность запуска программы контроля знаний, чтобы студенты отслеживали ошибки и тут же исправляли их. А крупный отечественный производитель доильного оборудования ОАО «Гомельагрокомплект» оснастил учебную лабораторию столичного вуза модернизированными доильными аппаратами и стаканами с технологией автоматизированного управления доильным залом. На проводимых здесь замерах основана диссертация одного из будущих докторов технических наук.
Молодежь в активном научном поиске.
Описанные площадки — лишь одни из немногих примеров, демонстрирующих, что для молодых талантов со стремлением через научные труды облегчить работу земледельцев, скотоводов, механизаторов, технологов в БГАТУ созданы все условия. На себе ощутил это, а потому готов чистосердечно подтвердить председатель совета молодых ученых вуза Федор Назаров. Кандидату технических наук слегка за 30, из которых не меньше 15 он занимается практико-ориентированными исследованиями. Начинал Федор Назаров на третьем курсе, на четвертом вошел в коллектив, где такие же молодые и амбициозные ломали голову над конструкцией навесного оборотного плуга, продолжил эту тему сперва в магистратуре, а затем в аспирантуре, поучаствовав в трех проектах по разработке новых конструкций почвообрабатывающих агрегатов, и, наконец, защитил диссертацию. Да еще как! В 2021 году ВАК признал ее лучшей в номинации «Технические, военные науки и архитектура».
«Сфера моих научных интересов связана с почвообработкой. Я не кабинетный специалист, работал и в хозяйствах, что исключительно необходимо для ученого с намерением создавать по-настоящему эффективную технику. И из общения с производственниками заметил, что они часто недоумевают, для чего в вузе изучали ту или иную дисциплину. Так вот для ученого этот вопрос не стоит в принципе, — описывает правила своей работы молодой изобретатель. — Как раз наоборот, я очень часто задаюсь вопросом, почему столь мало занимался энергетикой, не уделял много внимания химии, и мне не стыдно признаться в этом: я ученый, а значит, буду учиться всю жизнь. Теперь стал скорыми темпами знакомиться с возможностями искусственного интеллекта. Это долгосрочный тренд».
Еще одной важной для себя уже общественной задачей Федор Назаров видит поддержку молодых ученых — пока свежи воспоминания, как непросто на первых порах обозначить свою научную идею, кажущуюся уж слишком наивной, или подойти с вопросом к профессору. И такая помощь порой оказывается очень кстати, впрочем, аспирант Артем Анищенко обходится теперь и без нее. Парень тоже увлекается наукой и в свои совсем юные по меркам научного сообщества годы уже зарегистрировал патент на техническое решение для химической защиты растений, позволяющее снижать потери пестицидов при опрыскивании.
«Интерес к науке проявился у меня еще в юношестве, когда учился в аграрно-техническом колледже. Меня влекли механизмы, но я пока имел весьма смутное представление о том, как они работают, — признается молодой обладатель патента. — В университете мне помогли внести ясность, но только после знакомства с производством и личного апробирования техники я понял, что к чему, тогда же возникла идея сделать обработку растений более эффективной и снизить до минимума потери вносимых препаратов. Сразу было непонятно, даже страшно, а потом появился азарт и интерес улучшать и улучшать достигаемый результат».
Обеими руками за поддерживают в БГАТУ стремление молодых ученых к успеху, лишь корректируя направления для приложения усилий юных умов. «Роботизация? — Однозначно. — Искусственный интеллект? — Разумеется. — Цифровое зрение? — Конечно». За ними, как уже было обозначено, будущее сектора АПК, и оно в руках молодых.
Вера ВАСИЛЕВСКАЯ,
фото Надежды КОСТЕЦКОЙ,
БЕЛТА. -0-