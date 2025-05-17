Даже третьекурсники регистрируют патенты! Почему разработки БГАТУ интересны и на Западе, и на Востоке

«На данный момент наукой занимаются порядка 150 наших студентов, ребята вносят весомый вклад в том числе в финансируемые научно-исследовательские работы. Но это не значит, что сразу не проявивших большого интереса к науке парней и девушек мы бросаем на произвол судьбы. За всеми преподавателями закрепляются студенты, которых с первого и второго курсов они так или иначе вовлекают в исследования путем написания рефератов и подготовки докладов для участия в конференциях. Нередко это выливается в совместные с действующими кандидатами и даже докторами наук исследования, результаты которых стоит защищать патентами, а за время учебы студент может стать обладателем даже не одного, — объясняет, как организована работа с молодежью, руководитель научного отдела. — Все это не было бы возможным без соответствующей уровню проводимых исследований материально-технической базы вуза: приборы, с которыми работают наши студенты, позволяют достигать качественного результата».