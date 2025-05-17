Минкульт: Брестская крепость может войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Министерство культуры сообщило, что Беларусь и Россия работают над включением мемориальных комплексов «Брестская крепость-герой» и «Мамаев курган» в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Презентация этих двух мемориальных памятников, а они включены в предварительный список транснациональной номинации, состоялась в Париже в Русском доме науки и культуры. Беларусь представлял директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Александр Коркотатдзе.
Ранее мы писали о реальной истории нового фильма «В списках не значился», которая связана с защитниками Брестской крепости. У Николая Плужникова могло быть несколько прототипов: «Это был скелет, обтянутый кожей» (все подробности здесь).
Кроме того, Ночь музеев 2025 в Минске и по всей Беларуси пройдет 17 мая: программа, стоимость билетов (подробности здесь).