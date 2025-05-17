Уникальная операция: уфимские врачи спасли мальчика с редким расположением аппендикса

В Республиканской детской клинической больнице (РДКБ) команда врачей успешно прооперировала семилетнего мальчика с аномальным расположением аппендикса. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.
Во время праздничного отдыха у мальчика внезапно возникла острая боль в левой части живота. Родители, не теряя ни минуты, доставили его в больницу, где врачи сразу же провели экстренную диагностическую лапароскопию. Результаты обследования оказались необычными: аппендикс находился не с правой стороны, как это бывает у большинства людей, а слева.
Такое расположение аппендикса значительно усложняло диагностику и повышало риск серьезных осложнений. Однако благодаря оперативным действиям врачей, которые быстро определили необходимый курс лечения, операция прошла успешно. Мальчику удалось избежать тяжелых последствий.
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