Уникальная операция: уфимские врачи спасли мальчика с редким расположением аппендикса

Во время праздничного отдыха у мальчика внезапно возникла острая боль в левой части живота. Родители, не теряя ни минуты, доставили его в больницу, где врачи сразу же провели экстренную диагностическую лапароскопию. Результаты обследования оказались необычными: аппендикс находился не с правой стороны, как это бывает у большинства людей, а слева.