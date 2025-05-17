В МГУ стартовал Международный химический диктант

«Мы недавно праздновали 80 лет Великой Победы. Роль ученых, в том числе химиков, в этом огромная: это и коктейли Молотова, и новое авиационное топливо, которое позволило в значительной степени выиграть небо, что очень важно. Вот это заслуги ученых, которые работали в Академии наук, наших ведущих университетах», — сказал вице-президент Российской академии наук, научный руководитель химического факультета МГУ Степан Калмыков, приветствуя участников испытания.