В МГУ стартовал Международный химический диктант

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Международный химический диктант, главной темой которого определена «Формула Победы», стартовал на химическом факультете МГУ, выступающем центральной площадкой события, передает корреспондент ТАСС.
Диктант относится к наиболее массовым акциям по популяризации химии в РФ и за рубежом. Ежегодно в нем участвует более 100 тыс. человек. В 2025 году вопросы диктанта посвящены вкладу отечественных химиков в победу в Великой Отечественной войне.
«Мы недавно праздновали 80 лет Великой Победы. Роль ученых, в том числе химиков, в этом огромная: это и коктейли Молотова, и новое авиационное топливо, которое позволило в значительной степени выиграть небо, что очень важно. Вот это заслуги ученых, которые работали в Академии наук, наших ведущих университетах», — сказал вице-президент Российской академии наук, научный руководитель химического факультета МГУ Степан Калмыков, приветствуя участников испытания.
Академик РАН, вице-президент Российского химического общества Юлия Горбунова напомнила о том, что по итогам прошедшей 5−13 мая в Бразилии 59-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии все представители сборной РФ впервые завоевали золотые медали. Она назвала успех россиян результатом сохраняющейся в стране преемственности в химическом образовании и науке.
Диктант проходит в седьмой раз, под эгидой химического факультета МГУ, группы компаний «Просвещение» и Ассоциации учителей и преподавателей химии. Его проведение поддерживается профильными министерствами, Российским союзом химиков, Российским химическим обществом, Фондом Мельниченко и рядом ведущих российских компаний.
С 2023 года событие организуется в рамках Десятилетия науки и технологий в России и включено в инициативу «Наука для всей семьи». За шесть предыдущих лет в диктанте приняли участие более 600 тыс. человек.