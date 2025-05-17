В Краснодаре пройдет ночь музеев: куда сходить и что посмотреть

С 18:00 до 23:00 учреждения культуры краевой столицы откроют свои двери для всех желающих.



В этом году акция посвящена Году защитника Отечества и 80-летию Победы, а ее тема — «Герои». Одним из центральных событий станет лекция «Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», которая пройдет с 19:00 до 20:00 в Музейном дворике рядом с Краснодарским краевым художественным музеем им. Коваленко.



С 18:00 до 21:00 в том же месте пройдет флешмоб «Про Победу». Участники смогут присоединиться к созданию гигантской раскраски по номерам, на которой будут изображены символы Великой Победы.



В самом Краснодарском краевом художественном музее им. Коваленко на ул. Красной, 15 с 18:00 до 23:00 посетителей ждет насыщенная поэтическая программа. Здесь будут читаться стихи, а также выступят студенты Краснодарского музыкального колледжа им. Римского-Корсакова, сообщает пресс-служба мэрии.



Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына на ул. Гимназической, 67 также подготовил обширную программу. С 18:00 до 23:00 здесь будут проводиться пешие экскурсии, мастер-классы, квесты и интерактивные программы. Гостям предложат патриотические и научные лекции, викторины и театрализованные постановки.



Также в медиацентре «Дом журналистики» пройдут литературный вечер и выставка «живых фотографий». Гостям предложат поучаствовать в фотозоне с костюмами той эпохи, а также стать частью съемок фильма.