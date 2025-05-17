Более 1,3 тыс. солдат-пограничников по всей стране приняли военную присягу

В Дзержинске новое пополнение преимущественно составили молодые люди из Витебской, Могилевской и Минской областей. Их отбор традиционно проводился с учетом гражданской специальности, применимой в предстоящей служебной деятельности. После присяги солдаты продолжат подготовку по специальности «инспектор пограничной службы», а также обучение по физической, огневой, тактической, медицинской и строевой подготовке. После сдачи экзаменов солдаты отправятся на погранзаставы и посты для охраны государственной границы Беларуси. -0-