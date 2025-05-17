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Более 1,3 тыс. солдат-пограничников по всей стране приняли военную присягу

Председатель Государственного пограничного комитета Константин Молостов посетил группу материально-технического обеспечения в Дзержинске. В этой воинской части слова военной присяги произнесли более 160 новобранцев. Поздравить пограничников прибыли представители местных органов власти и духовенства, родные и близкие.

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По всей стране в органы пограничной службы призвано более 1,3 тыс. солдат. Сегодня они приняли военную присягу. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Молодое пополнение пограничников и военнослужащих внутренних войск приняли присягу в Брестской крепости.

Более 200 новобранцев Гродненской пограничной группы приняли военную присягу.

«Отныне эти ребята — наши защитники и опора». Новобранцы внутренних войск приняли присягу в Витебске.

Председатель Государственного пограничного комитета Константин Молостов посетил группу материально-технического обеспечения в Дзержинске. В этой воинской части слова военной присяги произнесли более 160 новобранцев. Поздравить пограничников прибыли представители местных органов власти и духовенства, родные и близкие.

Константин Молостов, выступая перед участниками торжественного мероприятия, отметил глубокий символизм принятия военной присяги накануне Дня пограничника, в год 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

«Воины-пограничники внесли значительный вклад в достижение Великой Победы. Современные стражи границ Беларуси являются достойными продолжателями славы воинов-фронтовиков. За последние годы проделана огромная работа по внедрению в систему охраны границы современных технических средств, обустройству подразделений и созданию достойных условий для несения службы. Вы поклялись белорусскому народу в верности, взяли на себя обязательство быть надежными защитниками нашей страны на первых ее рубежах», — сказал глава пограничного ведомства.

В Дзержинске новое пополнение преимущественно составили молодые люди из Витебской, Могилевской и Минской областей. Их отбор традиционно проводился с учетом гражданской специальности, применимой в предстоящей служебной деятельности. После присяги солдаты продолжат подготовку по специальности «инспектор пограничной службы», а также обучение по физической, огневой, тактической, медицинской и строевой подготовке. После сдачи экзаменов солдаты отправятся на погранзаставы и посты для охраны государственной границы Беларуси. -0-

Фото Леонида Щеглова, Виолетты Южаковой, Олега Климовича, «Витьбичи»-БЕЛТА.