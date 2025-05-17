Эйсмонт: Минск никогда не напрашивался посредником в урегулировании в Украине, но готов организовать процесс

«Что касается возможной организации следующих раундов переговоров. Я подчеркну главное: Беларусь никогда не напрашивалась на роль посредника — ни раньше, ни теперь. Это наша принципиальная позиция, — сказала Наталья Эйсмонт. — Но если во имя мира у наших соседей, в нашей братской Украине это будет необходимо и с этим будут согласны все стороны, мы организуем процесс так, как не организует ни одна другая страна».