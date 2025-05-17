Эйсмонт: Минск никогда не напрашивался посредником в урегулировании в Украине, но готов организовать процесс

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск никогда не напрашивался на роль посредника в урегулировании в Украине, но готов организовать этот процесс. Об этом заявила ТАСС пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, сообщает БЕЛТА.
Пресс-секретарь Президента Беларуси об итогах переговоров России и Украины в Стамбуле.
Пресс-секретарь Лукашенко: итоги переговоров в Стамбуле — успех руководства РФ.
«Что касается возможной организации следующих раундов переговоров. Я подчеркну главное: Беларусь никогда не напрашивалась на роль посредника — ни раньше, ни теперь. Это наша принципиальная позиция, — сказала Наталья Эйсмонт. — Но если во имя мира у наших соседей, в нашей братской Украине это будет необходимо и с этим будут согласны все стороны, мы организуем процесс так, как не организует ни одна другая страна».
По ее словам, это напрямую связано и с будущим Беларуси. -0-