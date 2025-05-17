Минские власти объяснили, почему не включают отопление в квартирах

Отключать отопление в Беларуси начали с 15 апреля, в квартирах в Минске батареи стали холодными 17 апреля.
Артем Цуран уточнил, что в апреле, когда наблюдалась теплая погода, стартовали профилактические работы по подготовке к следующему отопительному сезону. По его словам, обратить этот процесс невозможно.
Из-за похолодания с 8 мая в столице повторно включили отопление в школах, детсадах, больницах, библиотеках и общежитиях. В квартирах же перенесли сроки отключения горячей воды для профилактических работ, которые были запланированы с 14 мая.
В некоторых регионах местные власти решили вернуть отопление в квартиры. Например, в Брестской области его повторно включили 16 мая.