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Минские власти объяснили, почему не включают отопление в квартирах

Среднесуточная температура воздуха в столице не достаточно низкая по нормам, чтобы снова включить отопление в квартирах. Об этом рассказал председатель Минского городского Совета депутатов Артем Цуран, передает агентство «Минск-Новости». ﻿

Источник: AP 2024

Отключать отопление в Беларуси начали с 15 апреля, в квартирах в Минске батареи стали холодными 17 апреля.

Артем Цуран уточнил, что в апреле, когда наблюдалась теплая погода, стартовали профилактические работы по подготовке к следующему отопительному сезону. По его словам, обратить этот процесс невозможно.

Из-за похолодания с 8 мая в столице повторно включили отопление в школах, детсадах, больницах, библиотеках и общежитиях. В квартирах же перенесли сроки отключения горячей воды для профилактических работ, которые были запланированы с 14 мая.

В некоторых регионах местные власти решили вернуть отопление в квартиры. Например, в Брестской области его повторно включили 16 мая.