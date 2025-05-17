«Начались профилактические работы». Председатель Мингорсовета Цуран назвал причины невключения отопления в жилых домах Минска

Председатель Минского городского Совета депутатов Артем Цуран на встрече с коллективом Белорусского государственного академического музыкального театра, получил вопрос из зала: «Почему коммунальные службы не включают отопление в жилом фонде в связи с холодной погодой в мае», сообщило агентство «Минск-Новости».
Артем Цуран объяснил, что среднесуточная температура не является по нормам достаточно низкой для запуска отопления. Более того, с наступлением теплой погоды и после отключения отопления в жилых домах начались профилактические работы по подготовке к следующему отопительному сезону, а обратить вспять этот процесс невозможно.
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