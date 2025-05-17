Молдаванка с тремя детьми не может выбраться из ада в Газе: «Едят раз в сутки, живут в приюте, который могут разбомбить в любой момент, а МИД Молдовы молчит, чиновники игнорируют наших сограждан»

Родика Визитиу из Молдовы с тремя детьми попала в ад в секторе Газа. Там бомбёжки, голод, антисанитария. Её семья в Кишинёве бьёт тревогу, но власти Молдовы не могут ничего сделать. Родные запустили петицию, чтобы вытащить их.
Сестра Родики, Лучия, выбралась из Газы в 2023 году. А Родика с детьми — нет.
«Я смогла подать заявку на эвакуацию, а Родика — нет. Она была окружена. И власти это знают», — говорит Лучия.
Муж Родики погиб в 2024 году. Теперь она одна с детьми в приюте, который могут разбомбить в любой момент.
«Они едят раз в сутки. Иногда соседи дают телефон, чтобы связаться. Я боюсь звонить — вдруг уже поздно…», — делится Лучия.
Семья с июля 2024 года умоляет МИД Молдовы помочь. Но в ответ — только отговорки. МИД говорит, что Израиль не даёт добро на эвакуацию. У Родики просрочен паспорт, денег нет, а жить негде. Родные просят встречи с чиновниками — их игнорируют.
Люди собирают подписи, чтобы спасти семью. Однако наше государство молчит.