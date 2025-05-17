Молдаванка с тремя детьми не может выбраться из ада в Газе: «Едят раз в сутки, живут в приюте, который могут разбомбить в любой момент, а МИД Молдовы молчит, чиновники игнорируют наших сограждан»

Семья с июля 2024 года умоляет МИД Молдовы помочь. Но в ответ — только отговорки. МИД говорит, что Израиль не даёт добро на эвакуацию. У Родики просрочен паспорт, денег нет, а жить негде. Родные просят встречи с чиновниками — их игнорируют.