Пресс-секретарь Президента Беларуси об итогах переговоров России и Украины в Стамбуле

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт прокомментировала ТАСС итоги переговоров России и Украины в Стамбуле, сообщает БЕЛТА.
— В Стамбуле завершились переговоры делегаций РФ и Украины. Стороны, в частности, договорились об обмене пленными по формуле 1000 на 1000. Как в Минске могут прокомментировать итоги встречи делегаций?
— Про итоги переговоров. Первое. Других итогов мы и не ожидали. Переговоры, их первый раунд, к счастью, состоялись и имели хоть какой-то результат.
Пресс-секретарь Лукашенко: итоги переговоров в Стамбуле — успех руководства РФ.
Второе. В целом в оценке итогов этого раунда мы согласны с американцами: это, безусловно, пока тактический, но успех руководства России.
— Готова ли Беларусь организовать у себя новый раунд переговоров, если РФ и Украина о нем договорятся?
— Что касается возможной организации следующих раундов переговоров. Я подчеркну главное: Беларусь никогда не напрашивалась на роль посредника — ни раньше, ни теперь. Это наша принципиальная позиция.
Эйсмонт: Минск никогда не напрашивался посредником в урегулировании в Украине, но готов организовать процесс.
Но если во имя мира у наших соседей, в нашей братской Украине это будет необходимо и с этим будут согласны все стороны, мы организуем процесс так, как не организует ни одна другая страна. В первую очередь потому, что это напрямую касается и будущего Беларуси. -0-