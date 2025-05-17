«Пока договариваемся о правилах игры». Баранец о переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле лишь определят правила игры на будущих переговорах о завершении конфликта в Украине. Такую точку зрения в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА выразил российский военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец.
«Запад пытается втиснуться в переговоры между Россией и Украиной. И особенность этих переговоров (между делегациями России и Украины в Стамбуле. — Прим. БЕЛТА) состоит в том, что Зеленский сидит за партой, а над ним нависают сразу четыре учителя, которые говорят: “Вова, пиши вот так!” О чем это говорит? Это говорит о том, что мы разговариваем не с Киевом. Мы разговариваем с европейскими лидерами, которые пытаются через Киев протолкнуть свою повестку дня», — сказал Виктор Баранец.
Почему Путин не поехал в Стамбул на встречу с Зеленским? Военный эксперт назвал причины.
Таким образом, считает военный обозреватель, в Стамбуле шла речь о предполье будущих переговоров: «Пока договариваемся о правилах игры. Сегодня поговорим, завтра, но что в итоге? Ведь народ и с той, и с другой стороны спросит: до чего вы там договорились? Я надеюсь, что политики нам сообщат».
Что касается требований Владимира Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным, у них была вполне конкретная цель, считает Виктор Баранец. По его мнению, Владимир Зеленский добивался встречи, чтобы устроить на встрече с Владимиром Путиным «матерное шоу». Российский лидер это прекрасно понимает, поэтому и не поехал на эту встречу.
«Сначала надо воспитать Зеленского. У него же есть воспитатели. Классный руководитель — это Стармер, завуч — Макрон, а потом Мерц и так далее. Одна из проблем заключается в том, что Зеленский несамостоятельный», — резюмировал Виктор Баранец. -0-