«Пока договариваемся о правилах игры». Баранец о переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле

«Запад пытается втиснуться в переговоры между Россией и Украиной. И особенность этих переговоров (между делегациями России и Украины в Стамбуле. — Прим. БЕЛТА) состоит в том, что Зеленский сидит за партой, а над ним нависают сразу четыре учителя, которые говорят: “Вова, пиши вот так!” О чем это говорит? Это говорит о том, что мы разговариваем не с Киевом. Мы разговариваем с европейскими лидерами, которые пытаются через Киев протолкнуть свою повестку дня», — сказал Виктор Баранец.