«Акрон — Академия Коноплева» из Тольятти одолел молодежную команду «Сочи» 16 мая

Итоговый счет установил Дмитрий Битель на 25-й — с близкого расстояния точно пробил по воротам южан. А ближе к концу встречи, с 81-й, волжане доигрывали вдесятером. Вячеслав Доброродов получил второй «горчичник» и покинул поле.