«Акрон — Академия Коноплева» из Тольятти одолел молодежную команду «Сочи» 16 мая

«Красно-черные» взяли вверх над южанами на выезде в меньшинстве с минимальным счетом 2:1 (12+).
Матч десятого тура Молодежной футбольной лиги прошел в пятницу вечером в Сочи. Команды забили все три мяча в первом тайме. На 11-й Никита Челышев отличился с добивания. Спустя 2 минуты хозяева сравняли благодаря Роману Ткачеву.
Итоговый счет установил Дмитрий Битель на 25-й — с близкого расстояния точно пробил по воротам южан. А ближе к концу встречи, с 81-й, волжане доигрывали вдесятером. Вячеслав Доброродов получил второй «горчичник» и покинул поле.
«Акрон — Академия Коноплева» победил во втором туре подряд. 9 мая тольяттинцы разобрались с «Нижним Новгородом» дома — 2:1. Сейчас занимают восьмую строчку в таблице с 14 очками. Ближайший матч состоится 20 июня с «Зенитом» (12+).
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