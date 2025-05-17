Католикос всех армян Гарегин Второй в Минске освятит первый храм Армянской апостольской церкви

Он также добавил, что для Беларуси этот визит очень значим. «Это первый визит в нашу страну главы Армянской апостольской церкви. Армянский народ близок белорусскому. Нас связывают многовековые узы. Символично и то, что визит происходит в дни празднования Великой Победы, потому что много армян защищало белорусскую землю», — отметил заместитель уполномоченного по делам религий и национальностей. -0-