Католикос всех армян Гарегин Второй в Минске освятит первый храм Армянской апостольской церкви

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин Второй в Минске освятит первый в стране храм Армянской апостольской церкви. Об этом в беседе с корреспондентом БЕЛТА рассказал заместитель уполномоченного по делам религий и национальностей Сергей Герасименя.
«Цель визита Католикоса всех армян Гарегина Второго в Беларусь — открытие, освящение первого в стране храма Армянской апостольской церкви, который был построен за три года на улице Филимонова в Минске армянской общиной. Храм Святого Григория Просветителя Армянской апостольской церкви небольшой. Он рассчитан на одновременное посещение 75 прихожан. Всего в нашей стране проживает около 9 тыс. армян, действуют шесть национально-культурных общественных объединений армянских общин», — подчеркнул Сергей Герасименя.
Он также добавил, что для Беларуси этот визит очень значим. «Это первый визит в нашу страну главы Армянской апостольской церкви. Армянский народ близок белорусскому. Нас связывают многовековые узы. Символично и то, что визит происходит в дни празднования Великой Победы, потому что много армян защищало белорусскую землю», — отметил заместитель уполномоченного по делам религий и национальностей. -0-