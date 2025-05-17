Число мошеннических звонков на телефоны новосибирцев резко возросло

Каждый 700-й телефонный звонок в Новосибирской области в 2025 году был мошенническим — такие данные приводит МТС. По сравнению с концом 2024 года их доля заметно выросла: тогда потенциально опасным считался каждый тысячный звонок.
С января по апрель 2025 года в Новосибирской области было на 10 миллионов больше нежелательных звонков, чем в аналогичный период прошлого года.
Всего антиспам-сервис МТС заблокировал более 31 миллиона нежелательных вызовов, куда вошли не только мошенники, но и спам-звонки. Среди последних наибольшую активность проявляли банки и иные финансовые организации, рекламные опросы и коллекторские службы. Мошенники в рейтинге нежелательных вызовов заняли только восьмое место.
Напомним также, что житель Новосибирска поставил рекорд по числу спам-звонков — за 2024 год на его номер спамеры пытались дозвониться в среднем 65 раз в день, что составило около 24 тысяч попыток за год.