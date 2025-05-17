В Башкирии клещи покусали уже почти 3,5 тысячи человек

Медики напоминают жителям, что если укусил клещ — его нужно сдать на анализ в лабораторию, они работают каждый день, включая выходные и праздники. Клеща нужно доставить живым и целым для точного результата. Если клещ окажется заражён энцефалитом, иммуноглобулин нужно ввести в течение 72 часов. При боррелиозе — также — чем раньше начнётся лечение, тем меньше шансов на осложнения.