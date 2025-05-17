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В Башкирии клещи покусали уже почти 3,5 тысячи человек

В Башкирии клещи покусали уже почти 3,5 тысячи человек, сообщает республиканский Роспотребнадзор.

Источник: Башинформ

По состоянию на 15 мая, по поводу укусов клещаей в медорганизации обратились 3490 человек, среди них 1269 детей.

Исследовано более 3 тысяч клещей снятых с людей, среди насекомых более 40 оказались заражены вирусом клещевого энцефалита, инфекционным боррелиозом — более 417.

Медики напоминают жителям, что если укусил клещ — его нужно сдать на анализ в лабораторию, они работают каждый день, включая выходные и праздники. Клеща нужно доставить живым и целым для точного результата. Если клещ окажется заражён энцефалитом, иммуноглобулин нужно ввести в течение 72 часов. При боррелиозе — также — чем раньше начнётся лечение, тем меньше шансов на осложнения.