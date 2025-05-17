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Более 200 новобранцев Гродненской пограничной группы приняли военную присягу

В торжественном ритуале у мемориального ансамбля «Погибшим, но не побежденным воинам Белорусского пограничного округа» приняли участие более 200 новобранцев Гродненской пограничной группы.

17 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодня военнослужащие весеннего призыва присягнули на верность Беларуси и ее народу.

В торжественном ритуале у мемориального ансамбля «Погибшим, но не побежденным воинам Белорусского пограничного округа» приняли участие более 200 новобранцев Гродненской пограничной группы.

Перед тем, как окончательно приступить к исполнению воинских обязанностей, новобранцы проходят курс начальной военной подготовки. Под руководством самых опытных офицеров, прапорщиков и сержантов солдаты осваивают специальность «инспектор пограничной службы». Ежедневные занятия включают огневую, тактическую, медицинскую и строевую подготовку, а также изучение общевойсковых уставов. Особое внимание уделяется совершенствованию физической формы пограничников. Для этого оборудованы современные спортивные площадки и тренажерные залы.

Обучение на внештатном учебном пункте завершится сдачей комплексного экзамена, после чего пограничники отправятся нести службу непосредственно на погранзаставы и посты. Часть из них продолжит обучение по узким специальностям: кинолог, водитель, мастер технических средств охраны границы, повар и др. -0-

Фото Леонида Щеглова.