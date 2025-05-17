Более 200 новобранцев Гродненской пограничной группы приняли военную присягу

Перед тем, как окончательно приступить к исполнению воинских обязанностей, новобранцы проходят курс начальной военной подготовки. Под руководством самых опытных офицеров, прапорщиков и сержантов солдаты осваивают специальность «инспектор пограничной службы». Ежедневные занятия включают огневую, тактическую, медицинскую и строевую подготовку, а также изучение общевойсковых уставов. Особое внимание уделяется совершенствованию физической формы пограничников. Для этого оборудованы современные спортивные площадки и тренажерные залы.