Более 200 новобранцев Гродненской пограничной группы приняли военную присягу

17 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодня военнослужащие весеннего призыва присягнули на верность Беларуси и ее народу.
В торжественном ритуале у мемориального ансамбля «Погибшим, но не побежденным воинам Белорусского пограничного округа» приняли участие более 200 новобранцев Гродненской пограничной группы.
Перед тем, как окончательно приступить к исполнению воинских обязанностей, новобранцы проходят курс начальной военной подготовки. Под руководством самых опытных офицеров, прапорщиков и сержантов солдаты осваивают специальность «инспектор пограничной службы». Ежедневные занятия включают огневую, тактическую, медицинскую и строевую подготовку, а также изучение общевойсковых уставов. Особое внимание уделяется совершенствованию физической формы пограничников. Для этого оборудованы современные спортивные площадки и тренажерные залы.
Обучение на внештатном учебном пункте завершится сдачей комплексного экзамена, после чего пограничники отправятся нести службу непосредственно на погранзаставы и посты. Часть из них продолжит обучение по узким специальностям: кинолог, водитель, мастер технических средств охраны границы, повар и др. -0-
Фото Леонида Щеглова.